Gerningsmand stikker flere personer ned i Canada og dræber to

To personer meldes døde, mens fem skal være blevet såret i den canadiske by Quebec efter at være blevet stukket ned.

En mistænkt er efterfølgende blevet anholdt.

Det bekræfter canadisk politi ifølge nyhedsbureauet AP.

Det canadiske radio- og tv-netværk CBC rapporterer, at de fem sårede er bragt til hospitalet. Deres tilstand kendes ikke.

- Omfanget af skader mangler at blive fastslået, men dette er et alvorligt angreb, siger talsmand for politiet i Quebec Etienne Doyon ifølge Radio-Canada.

På Twitter har det lokale politi bekræftet, at en mistænkt er anholdt, og at flere personer er blevet angrebet.

Angrebet fandt sted sent lørdag på halloween-aften.

Her bad politiet folk om at blive indenfor, da en mand "klædt i middelalderligt tøj" var gået til angreb på "flere ofre" med et våben med en klinge.

Kort tid efter kunne politiet fortælle, at ordensmagten havde anholdt en mand i midten af 20'erne.

Den anholdte skal efterfølgende været blevet bragt til hospitalet.

Politiet beder fortsat de lokale borgere om at blive indenfor, da efterforskere fortsat er ved at undersøge sagen.

Motivet til angrebet er ukendt.