Gerningsmand flygter på motorcykel efter skuddrab i Paris

En uidentificeret gerningsmand er mandag eftermiddag på fri fod efter at have dræbt en mand og såret en kvinde i den franske hovedstad, Paris.

Den lokale borgmester i det 16. arrondissement, Francis Szpiner, siger til fremmødte journalister, at der formentlig er tale om et bandeskyderi.

- Det her var ikke et terrorangreb. Det handlede formentlig om at tage hævn over nogen, lyder det fra borgmesteren.

Paris er opdelt i 20 forskellige bydele - kaldet arrondissementer.

Hospitalet, som mandagens angreb fandt sted nær, ligger omkring fire kilometer syd for Eiffeltårnet og tæt på fodboldstadionet Parc des Princes.

Anklagemyndigheden i Paris har åbnet en drabsefterforskning.

Det nøjagtige motiv bag angrebet ligger endnu ikke fast.

Rocco Contento, en embedsmand fra politiet, siger til den franske tv-station BFM, at gerningsmanden og kvinden, der blev såret af skud, havde haft et skænderi. Hun menes at have været sikkerhedsansvarlig ved hospitalet.

Et øjenvidne fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at manden, der blev dræbt, blev skudt flere gange i hovedet, mens han lå på jorden.

Hospitalets vaccinationscenter var åbent og i gang, da angrebet fandt sted.