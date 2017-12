Georgisk ekspræsident befriet under demonstration

Georgiens tidligere præsident er gået ind i ukrainsk politik, hvor han fører an i en kampagne mod den udbredte korruption.

Korruption har været et af Ukraines største og mest omstridte problemer, siden landet opnåede selvstændighed.

Saakashvili gik tirsdag forrest i en demonstration mod korruption, efter at han var blevet befriet fra politiets vogn af aktivister, som stoppede og blokerede politiets biler for at gennemføre befrielsen under et flere timer langt opgør.

Saakashvili sagde til sine tilhængere, at han vil ofre sit liv for Ukraines frihed.

Han opfordrede dem til at gå med til parlamentet, og han opfordrede til massedemonstrationer på Kijevs centrale plads, som var centrum for historiske protester i 2013 og 2014 mod den tidligere præsident Petro Porosjenko.

Saakashvili bar det ukrainske flags gule og blå farver om halsen, da han gik gennem det centrale Kijev.

Saakashvili forlod Georgien i 2013 efter at have været præsident i landet i næsten et årti. Han var senere guvernør i Ukraines Odessa region, men han trak sig fra posten i 2016, fordi han mente, at hans kamp mod korruption blev undergravet af det politiske system.