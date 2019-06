Georgiens leder: Rusland er en fjende og besættelsesmagt

Georgiens præsident, Salome Zurabishvili, kalder Rusland for "en fjende og en besættelsesmagt". Hun antyder, at det er Moskva, som står bag voldelige uroligheder i den georgiske hovedstad, Tbilisi.

Udtalelserne kommer, efter at tusindvis af demonstranter har forsøgt at storme landets parlament. Politi forhindrede, at aktivister stormede parlamentet ved at anvende tåregas og skyde med gummikugler.

Op mod 70 mennesker - herunder 39 politibetjente - er blevet behandlet på hospitaler i hovedstaden. Det udtaler en talsmand for premierminister Bamuka Bakhtadze.

Moskva siger, at radikale politiske kræfter i Georgien står bag de voldsomme uroligheder, og Rusland siger, at de yderliggående kræfter ønsker at skabe en antirussisk stemning i republikken.

Den ophidsede folkemængde, som aktionerede ved parlamentet, var rasende over, at den russisk parlamentariker Sergej Gavrilov besøgte Georgien for at deltage i et politisk møde på tværs af landegrænser for kristne ortodokse politikere.

Gavrilov er leder af den ortodokse gruppe IAO, som blev dannet i 1993 af det græske parlament. Idéen var at styrke samhørighed og politisk samarbejde blandt kristne ortodokse i det østlige Europa.

Gavrilov talte russiske til de georgiske parlamentariker fra formandssædet i parlamentet torsdag, hvilket skabte voldsom vrede blandt en del antirussiske georgiere.

- Rusland er vor fjende og besættelsesmagt. Den femte kolonnevirksomhed, som russerne står bag, kan være mere farlig end åben aggression, skriver Zurabishvili på sin Facebookside.

- Kun Rusland nyder godt af splittelse og intern konfrontation i vort land.

Georgien er hovedsagelig provestlig, og det har ikke haft diplomatiske forbindelser til Rusland siden 2008. Her tabte landet en kort og blodig krig mod russerne om de uafhængige regioner Abkhasien og Sydossetien.

Oppositionen i Georgien beskylder det regerende parti, Georgiens Drøm, for ikke at være tilstrækkelig hård over for Rusland.

- Georgiens Drøm har bragt russiske besættere ind og ladet dem sidde i formandens stol. Det er et slag i ansigtet på Georgiens seneste historie, siger Elene Khosjtaria, der er parlamentsmedlem for oppositionen.