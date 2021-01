Georgia-vælgere afgør tirsdag Bidens politiske råderum

I Georgia er der to senatspladser på spil, efter at ingen kandidater opnåede de nødvendige 50 procent af stemmerne ved præsidentvalget i november.

Resultatet af tirsdagens valg kan betyde, at Republikanerne enten bevarer flertallet, eller at Demokraterne får et flertal med den mindste margin.

Hvis sidstnævnte bliver tilfældet, vil det gøre livet en del nemmere for den kommende præsident, Joe Biden, da han i forvejen har flertallet i Repræsentanternes Hus og dermed lettere kan gennemføre politiske projekter i Kongressen.

Dette italesatte Biden også på et vælgermøde mandag aften lokal tid. Her sagde den kommende præsident, at vælgerne i Georgia har magten til at sætte kursen for den næste generation.

- Folkens, det er nu. Det er nu. Det er et nyt år, og i morgen (tirsdag, red.) kan være en ny dag for Atlanta, for Georgia og for hele USA, sagde Biden på et drive-in-vælgermøde i Georgias delstatshovedstad, Atlanta, ifølge nyhedsbureauet AP.

- I modsætning til et hvilket som helst andet tidspunkt i min politiske karriere kan én stat - én stat - sætte kursen for ikke bare de næste fire år, men for den næste generation, sagde han videre.

Vinder Demokraterne begge pladser i Georgia, så er fordelingen 50 til hver, hvormed det er den siddende vicepræsident, der som præsident for Senatet afgør stemmeligheden.

Og fra 20. januar er vicepræsidenten i USA den demokratiske Kamala Harris.

Under Republikanernes vælgermøde et andet sted i Georgia mandag aften lokal tid opfordrede vicepræsident Mike Pence vælgerne til at bruge deres stemme "som sidste chance for at forsvare os".

Senere ved det samme vælgermøde sagde præsident Donald Trump, at han er klar til at kæmpe om magten både i Senatet og Det Hvide Hus.

- Hvis Demokraterne tager Senatet og Det Hvide Hus - de tager ikke Det Hvide Hus - så vil vi kæmpe som bare fanden, sagde Trump ifølge The Guardian.