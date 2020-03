Georgia udskyder primærvalg af bekymring for coronavirus

Georgia er den anden delstat til at flytte datoen for et primærvalg. Fredag oplyste indenrigsministeren i Louisiana, Kyle Ardoin, at primærvalget planlagt til af finde sted 4. april vil blive rykket.

- Loven giver mulighed for, at der kan tages ekstraordinære skridt, når vi står over for katastrofer, sagde Ardoin på en pressekonference.

Primærvalget i Louisiana, der også ligger i sydlige USA, skal i stedet afholdes den 20. juni.