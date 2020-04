George Pell: Frifindelse råder bod på en alvorlig uret

Kort forinden sagde kardinalen, at hans frifindelse for seksuelle overgreb mod to drenge råder bod på "en alvorlig uretfærdighed".

Men han "bærer ikke nag" mod sine anklagere, understregede han.

- Jeg ønsker ikke, at min frifindelse skal føje mere til den smerte og bitterhed, som så mange føler. Der er sandelig smerte og bitterhed nok, sagde han i en udtalelse tirsdag middag lokal tid.

To timer forinden var den 78-årige kardinal blevet frifundet i en sag om overgreb i 1996 af de syv dommere ved Australiens højesteret i Brisbane.

George Pell blev i december 2018 dømt for at have voldtaget en 13-årig kordreng og forulempet dennes jævnaldrende ven efter en søndagsmesse i St Patrick's Cathedral i Melbourne i 1996.

I marts 2019 blev han idømt en straf på seks års fængsel.

I sin udtalelse tirsdag tilføjer George Pell, at hans retssag ikke skal ses som "en folkeafstemning om den katolske kirke".

Ej heller skal sagen ifølge kardinalen ses som "en folkeafstemning om, hvordan de kirkelige myndigheder i Australien har håndteret pædofiliforbrydelser i kirken".

- Pointen var, om jeg havde begået disse forfærdelige forbrydelser, og det har jeg ikke, siger han.

George Pell har hele tiden fastholdt sin uskyld.

Politiet i delstaten Victoria, som har efterforsket anklagerne mod Pell, siger i en udtalelse, at det "respekterer afgørelsen" fra højesteret.