George Floyd bliver mindet i Minneapolis og begraves i Texas

Torsdag i denne uge vil der i Minneapolis desuden blive holdt en mindehøjtidelighed for den 46-årige Floyd, der døde, efter at en politimand i byen knælede på hans hals i flere minutter.

- I Minneapolis vil der være en mindehøjtidelighed torsdag. Desuden vil der lørdag blive holdt en mindegudstjeneste i North Carolina, hvor han blev født, siger Ben Crump, der er advokat for Floyds familie.

- Og tirsdag 9. juni vil begravelsen finde sted i Houston, Texas, klokken 11, meddeler advokaten mandag på et pressemøde i Minneapolis.

Anholdelsen af Floyd den 27. maj blev optaget af et øjenvidne på en mobiltelefon og har udløst optøjer landsdækkende optøjer og protester mod politibrutalitet og -drab på sorte i USA.

Den pågældende betjent - Derek Chauvin - er sammen med tre kolleger blev afskediget.

Desuden er Chauvin sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes for drab af tredje grad. Det defineres som et drab, der er begået med den intention at skade et andet menneske, men ikke nødvendigvis at dræbe det.

En obduktion af Floyd viser, at han døde af kvælning.

I weekenden blev der protesteret i mere end 140 byer på tværs af USA. I flere tilfælde udviklede demonstrationerne sig voldeligt med smadrede butikker og ildspåsættelse.