George Bush føler sig sikker på russisk indblanding i valg

Den tidligere amerikanske præsident George W. Bush har benyttet et besøg i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater til at blande sig i debatten om påstået russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

Til nyhedsbureauet AP siger Bush, at der er "ret klare beviser for, at russerne blandede sig" i præsidentvalget, der fandt sted i 2016.

Her beskylder han også den russiske præsident for kun at tænke på sig selv.

- Han kan ikke tænke, "hvordan kan vi begge vinde?". Han kan kun tænke, "hvordan vinder jeg, så du taber?", siger Bush om Vladimir Putin ifølge AP.

Bush nævner ikke den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, direkte. Men kommentarerne taler ind i et af de mest ømtålelige emner for Trump, der overraskende vandt præsidentvalget foran demokraternes Hillary Clinton.

Det har tidligere været beskrevet af amerikanske efterretningstjenester, at Ruslands ønske var, at valget faldt ud til Donald Trumps fordel.

Beskyldninger om russiske hackeres indblanding i valget har ført til nedsættelsen af et efterretningsudvalg i Repræsentanternes Hus, der efterforsker sagen og præsident Trump.

Bush' kommentar kommer, efter at Jeanette Manfra, der er chef for det amerikanske ministerium for cybersikkerhed og national sikkerhed, torsdag har udtalt til NBC News, at russere tiltvang sig adgang til stemmeregistreringslister i flere delstater inden præsidentvalget i 2016.

- Vi så, at systemer i 21 delstater blev mål for angreb, og der blev brudt ind i en særdeles lille del af dem med succes, har hun fortalt.

Oplysningerne er de seneste i sagen, hvor Donald Trump har erklæret sig uskyldig.

Han mener, at der føres en "heksejagt" mod ham, hvilket han blandt andet har forsøgt at bevise med offentliggørelsen af et hemmeligt notat, der viser, at FBI har overvåget hans kampagne.

Offentliggørelsen skete i strid med FBI's anbefalinger og ønske.