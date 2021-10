Genvalg kan komme på tale i Berlin efter uregelmæssigheder

Hun har derfor indgivet en klage til Berlins forfatningsdomstol. Uregelmæssighederne er blevet registreret ved 207 af byens 2257 valgsteder.

- Det er et tal, der burde chokere og gøre os sure, siger Petra Michaelis, der tilføjer, at valget for det meste var forløbet uden problemer ellers.

Klagen kan føre til genvalg i to af kredsene, hvor resultatet var meget tæt.

- I disse tilfælde kan uregelmæssigheder betyde, at det har påvirket antallet af mandater, siger Petra Michaelis torsdag.

Lederen af Forbundsdagens valgkommission, Patrick Sensburg, vil ikke udelukke, at problemerne også kan have haft indflydelse på valget til det tyske parlament.

Han mener, at det er nødvendigt med en "meget grundig" undersøgelse.

Uregelmæssighederne skyldtes blandt andet, at vælgerne havde modtaget forkerte stemmesedler, og valgstederne måtte lukkes i perioder på grund af mangel på stemmesedler.

Flere af valgstederne måtte forblive åbne efter lukketid, fordi mange vælgere stadig stod i kø til at stemme.

Stemmerne efter lukketid kan også have været påvirket af, at vælgerne havde hørt eller læst de første prognoser fra valget.

- Det faktum, at mange borgere stod i kø foran valgstederne, da der allerede var valgstedsmålinger og tendenser fra valget fremme, kan have påvirket valget til Forbundsdagen, siger Patrick Sensburg.

Berlin afholdt flere valg den 26. september, da hele landet gik til stemmeurnerne for at vælge et nyt parlament.