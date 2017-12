Genopliv ikke-tatovering efterlader læger i etisk dilemma

Et hospital i den amerikanske delstat Florida stod over for et foruroligende etisk dilemma, da ambulancereddere indbragte en ubevidst 70-årig mand med åndedrætsproblemer, en høj alkoholpromille i blodet og intet id på sig.

Således havde manden en tatovering på brystet med teksten "Genopliv ikke", da han blev indbragt på Jackson Memorial Hospital i Miami.

Det fortæller en række af de tilstedeværende læger til det medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine.

- Denne patients genopliv ikke-anmodning skabte mere forvirring end klarhed, udtaler de pågældende læger i en fælles erklæring.

Lægerne fortæller videre, at de "oprindeligt havde besluttet sig for ikke at følge tatoveringens anvisning ud fra princippet om ikke at vælge en uomstødelig vej, når der er tale om usikkerhed".

Men taget i betragtning af at patienten sandsynligvis er gået ekstremt langt for at sikre, at hans budskab ville blive forstået - samtidig med at ordet "ikke" var understreget, og at hans underskrift også var tatoveret - anmodede lægerne om en etisk konsultation, før de traf en beslutning.

Manden modtog basal behandling, mens lægerne overvejede livet eller døden.

Etiske konsulenter rådede lægerne til at følge tatoveringen, eftersom det "var rimeligt at konkludere, at tatoveringen udtrykte en ægte præference".

Lægerne fulgte rådet, og manden døde om natten.