Generelt helbred er vigtig faktor for coronaramte i Trumps alder

Det kan være meget forskelligt, hvordan personer i 70'erne reagerer på at blive smittet med coronavirus, sådan som den amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet.

Det forklarer både Lars Østergaard, der er ledende overlæge ved afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, og Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalets infektionsmedicinske klinik.

- Når man er 70 år, kan man være meget sund, frisk og rask. Man kan også have samlet nogle sygdomme op undervejs. Hvis man er sund og rask, er risikoen for et alvorligt forløb væsentligt mindre, siger Lars Østergaard.

Tidligt i udbruddet af coronavirus blev ældre - Sundhedsstyrelsen definerer det som personer over 65 år - udpeget som en særlig risikogruppe for virusset.

- Jo ældre man er, jo mere alvorligt er det. Det er ikke det samme som, at alle ældre bliver alvorligt syge. Men risikoen er betydeligt forøget blandt ældre forklarer Jens Lundgren.

- Det skyldes, at deres immunsystem ikke fungerer lige godt som yngre folks. Derfor har de sværere ved at nedkæmpe infektionen, og så kan den få lov til at brede sig i kroppen.

Ligesom Lars Østergaard peger Jens Lundgren på, at der en række faktorer, der betyder noget for, hvor stor risiko en person i 70'erne har for at få et alvorligt sygdomsforløb.

- De risikofaktorer, som betyder noget blandt de ældre, er vægt - om man er overvægtig - og så er der de sygdomme, der følger med det, såsom eksempelvis forhøjet blodtryk.

- Hvis man i forvejen er lungesyg, forværrer det også risikoen, siger Jens Lundgren.

Ifølge Jens Lundgren peger nogle studier også på, at mænd i højere grad end kvinder er i risiko for at få et moderat til alvorligt sygdomsforløb.

Lars Østergaard uddyber, at en grund til, at ældre er en særlig risikogruppe, er, at de over et længere liv har samlet flere andre kroniske sygdomme op.

- Når man bliver ældre, har man også samlet flere sygdomme op undervejs, siger han.

- Det vil sige, at kroppen skal bruge noget energi til at bekæmpe de andre sygdomme. Og det er der ikke så meget overskud til, hvis man samtidig bliver ramt af corona.

Den amerikanske præsident blev 74 år i midt i juni. Samme måned offentliggjorde Det Hvide Hus ifølge ABC News en helbredsundersøgelse, som præsidenten havde gennemført fra november sidste år til april.

Her skrev præsidentens læge, Sean Conley, at præsidenten var ved godt helbred.