Generaler ville holde soldater i Kabul

Nu har hans republikanske modstandere i Kongressen i Washington D.C. fået ny ammunition til den bredside, de har rettet imod Biden, efter at Taliban har overtaget Afghanistan.

Vestens dramatiske tilbagetrækning fra Afghanistan bliver ved med at skabe problemer for USA's præsident, Joe Biden.

Også Bidens demokratiske partifæller i Kongressen er frustrerede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er topgeneralerne i tilbagetrækningen, som har leveret det nye skyts i kritikken.

General Mark Milley, USA's forsvarschef, og general Frank McKenzie, chef for Central Command, der dækker blandt andet Mellemøsten og Centralasien, har været i høring i Senatets Udvalg for Væbnede Styrker om tilbagetrækningen.

De sagde begge, at de havde anbefalet Biden, at USA ikke skulle trække sig helt ud. En styrke på omkring 2500 soldater skulle blive.

I august sagde Biden ellers i et interview med ABC, at ingen havde givet ham sådan en anbefaling.

I ugerne op til tilbagetrækningen trak USA sine sidste 4000 soldater ud. Sidste mand kom ud med sidste evakueringsfly den 30. august.

Det var kulminationen på den islamistiske bevægelse Talibans hastige fremmarch.

Da det sidste amerikanske fly lettede fra lufthavnen i hovedstaden, Kabul, overtog Taliban landet.

Det havde general Milley også advaret om. Den advarsel kom sidst i 2020, da præsidenten hed Donald Trump.

Han advarede da om, at Afghanistans militær og regering ville kollapse ved en hurtig tilbagetrækning.

- Det var for et år siden. Min vurdering var hele tiden den samme, sagde generalen i den seks timer lange høring, der fandt sted tirsdag og natten til onsdag dansk tid.

Det var Trump, der indgik en aftale med Taliban om amerikansk tilbagetrækning senest den 1. maj.

Biden holdt fast i aftalen, men udskød tilbagetrækningen til den 31. august.

Milley blev spurgt, om den kaotiske evakuering har skadet USA's ry.

Kritikken gik også på, at det ikke lykkedes at hindre et bombeangreb, der den 26. august dræbte 182 mennesker, herunder 13 amerikanske soldater, ved lufthavnen.

- Vor troværdighed hos allierede og partnere rundt om i verden og hos fjender bliver intenst gennemgået for at se, hvilken vej det her går.

- "Skade" er et ord, der kan bruges, ja, lød det fra Milley.

Han tilføjede, at Taliban er en "terrororganisation". Den har stadig ikke kappet forbindelsen til al-Qaeda, der fra sin base i Afghanistan stod bag terrorangrebet i USA i 2001.

- Vi må fortsætte med at beskytte det amerikanske folk mod terrorangreb, der udgår fra Afghanistan, sagde han ifølge AFP.

Efter høringen sagde Jen Psaki, talskvinde for Det Hvide Hus, at præsidenten værdsætter råd fra generalerne.

- Det betyder ikke, at han altid er enig.

Hun tilføjer ifølge BBC, at hvis USA havde beholdt soldater i Afghanistan efter den 31. august, ville USA nu være i krig mod Taliban.

Forsvarsminister Lloyd Austin erkendte i høringen, at der skete fejl. USA blev overrasket over den afghanske hærs kollaps.

- Vi forstod ikke fuldt ud dybden af korruption og dårlig ledelse blandt de øverste officerer, sagde han.