Generaladvokat afviser Scandlines i sag om Femern-støtte

EU-Retten begik ifølge Scandlines og Stena Line stribevis af fejl i en afgørelse fra 2018 om statsstøtte til forbindelsen under Femern Bælt, men det er generaladvokaten ved EU-Domstolen i Luxembourg uenig i.

Generaladvokaten når torsdag frem til, at en appel fra Scandlines og Stena Line i 2019 bør afvises.

Der er tale om et forslag til en dom. Afgørelsen ventes på et senere tidspunkt.

Scandlines og Stena Line havde anlagt sag med en række påstande om, at EU-Rettens afgørelse var behæftet med fejl.

Scandlines har flere ruter mellem Danmark og Tyskland, blandt andet en over Femern Bælt.

Selskabet har over en længere årrække kæmpet imod statslig støtte til den fremtidige konkurrent: Den faste forbindelse under bæltet.

Stena Lines har flere ruter mellem Sverige og Tyskland.

I 2018 gennemgik EU-Retten flere spørgsmål i sagen. Og den afgørelse var ifølge Scandlines fyldt med fejl og mangler.

EU-Retten slog i 2018 fast, at EU-Kommissionen havde håndteret sagen korrekt ved blandt andet at sige, at støtten til forbindelsens landanlæg hverken vil fordreje konkurrencen eller påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne.

Og at denne støtte derfor ikke udgør statsstøtte.

Generaladvokaten når dermed frem til, at appelsagen fra færgeselskaberne bør afvises.