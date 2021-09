General: Om et år kan al-Qaeda igen true USA fra Afghanistan

- Jeg gør mig ingen illusioner om, hvem vi har med at gøre, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et rekonstitueret al-Qaeda eller IS, der har ønsker om at angribe USA, er en meget reel mulighed, siger Milley med brug af en forkortelse for Islamisk Stat.

Det fremgår af video fra tirsdagens høring, der handler om USA's exit efter den 20 år lange militære indsats i Afghanistan.

Den amerikanske tilbagetrækning fik en kaotisk afslutning, da Taliban med en lynoffensiv indtog store dele af Afghanistan og derpå hovedstaden Kabul.

Det betød, at USA og flere andre lande i hast skulle evakuere titusindvis af egne statsborgere samt afghanere, der har arbejdet for de udenlandske styrker.

Republikanske senatorer retter en skarp kritik mod præsident Joe Biden, som de holder ansvarlig for den kaotiske tilbagetrækning i august.

Senator James Inhofe, der er en højst placerede republikaner i Senatets forsvarsudvalg, mener, at Biden har ignoreret de militære lederes anbefalinger.

Inhofe beskylder også Biden for at have ladt mange amerikanere i stikken i forbindelse med den hastige evakuering.

- Vi var alle vidner til de rædsler, præsidenten selv skabte, siger senatoren.

USA's endelige exit fra Afghanistan ses som den hidtil største krise, Biden har gennemgået i sin tid som præsident.