Gamle vagter fra kz-lejre skal for domstol

Senioranklager Thomas Will, der er leder af det centrale kontor, som undersøger nazistiske forbrydelser i Tyskland, oplyser, at to sager starter i efteråret.

Den ene sag handler om en 96-årig kvinde. Hun var sekretær i lejren Stutthof, som lå i det tysk besatte Polen. En anden sag handler om en mand, som i dag er næsten 101 år gammel, og som var vagt i lejren Sachsenhausen.

De fleste af de tiltalte arbejdede i lejrene i de sidste år af krigen. På grund af de tiltaltes alder er nogle sager blev droppet igen. I andre sager er den tiltalte død, inden sagen kunne begynde.

I atter andre tilfælde er det blevet vurderet, at de tiltalte godt kan møde i retten i få timer ad gangen.

Dommen over John Demjanjuk i München i 2011 skabte en praksis for, hvordan de tyske domstole behandler sager imod vagter i nazisternes koncentrationslejre.

Den da 91-årige Demjanjuk blev dømt for medvirken til 28.000 drab. Tre andre kz-vagter er dømt siden.

I sagerne er der blevet lagt vægt på, at vagterne var klar over, hvad der foregik i lejrene, for eksempel at de indsatte blev behandlet umenneskeligt og var dømt til at dø.

Karl Christian Lammers, der er forfatter og lektor i tysk historie ved Københavns Universitet, mener, at tyskerne - om end nølende - føler sig forpligtet til at retsforfølge de gamle vagter.

- Det vil selvfølgelig være et dårligt signal, når man i Tyskland - blandt andet med hjælp udefra - har fundet frem til personer, der har været ansat, og så ikke retsforfølge dem, siger han.

Han påpeger, at blandt andet jødiske organisationer har arbejdet meget aktivt på at finde frem til de tiltalte.

Sager om drab eller medvirken til drab bliver aldrig forældet i Tyskland, og derfor kan man altså stadig stille vagterne til regnskab. Når det kommer til medvirken til drab, gælder det dog kun særligt onde eller grusomme drab.

Den tyske senioranklager Thomas Will forklarer til dpa, at det i årtierne efter krigen var svært at retsforfølge vagterne, fordi man i første omgang fokuserede på at dømme dem, der stod bag drabene.

For at sikre, at vagterne ville vidne imod deres overordnede, valgte man ikke at tiltale dem.

- Hvis de troede, at de ville være potentielt mistænkte, ville de nok ikke have vidnet, siger Thomas Will til dpa.

Karl Christian Lammers påpeger også, at man ikke havde kendskab til, hvem de "almindelige" ansatte i lejrene var til at starte med.

- Længe var der en vis uvidenhed om, hvem der faktisk havde været der. Man fandt ret hurtigt ud af det med SS-folkene og så videre. Men hvem der ellers havde været der, vidste man ikke.

Man har løbende fået den viden, siger han.

Thomas Will oplyser til magasinet Der Spiegel, at der efterforskes ni andre sager i Tyskland, og at der er indledende undersøgelser i gang i yderligere seks sager.

I alt blev seks millioner mennesker dræbt under Holocaust, som er betegnelsen for nazisternes forfølgelse og forsøg på at udrydde jøderne i Europa under Anden Verdenskrig.