Gamle mænd på elcykel øger antallet af dræbte i Holland

Det skriver den britiske avis The Guardian, efter det officielle hollandske statistikbureau er kommet med tal for 2017.

- Vi må ikke undervurdere, hvor mange uheld der sker, når ældre skal af og på en elcykel.

- Sådan en cykel er tungere end almindelige, og nogle gange er problemet, at ældre mennesker ikke husker på, at deres egen fysiske formåen er reduceret, siger Peter van der Knaap, formand for videnscentret Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, til avisen.

Ifølge tallene fra det hollandske statistikbureau steg antallet af fatale cykelulykker med 17 procent til 206 i 2017. Det højeste tal i ti år og højere end antallet af personer, der døde i bilulykker.

Stigningen i antallet var næsten ene båret af ældre mænd på elcykler. Antallet af dødsulykker med elcykler ført af mænd over 65 år blev mere end fordoblet i 2017 til 31.

- Selvfølgeligt er ethvert dødsfald et for meget. Men hvis man kigger på, hvor meget vi alle sammen cykler mere, specielt blandt de ældre, så kan Holland ønske sig selv tillykke.

- Cykling er sundt, og vi må fortsætte med at promovere det, siger formand for den hollandske cykelunion Fietserbond Jaap Kamminga.

Også i Danmark har udbredelsen af elcykler, der ved hjælp af en elektrisk motor kan hjælpe cyklister til at køre hurtigere, givet bekymringer.

I 2016 viste tal, at antallet af ulykker med elcykler var steget voldsomt. Derfor er Havarikommissionen ved at gennemføre et større studie. Her er specielt farten i søgelyset.

- Måske tolker man elcyklens fart forkert, fordi vi normalt har en forestilling om, hvilken fart en almindelig cykel kommer med.

- Og man kan jo ikke se på afstand, om det er en elcykel. Det kan forvirre, og så er cyklen pludselig ved siden af bilen, sagde formand for kommissionen Mette Fynbo tidligere til Ritzau.

Undersøgelsens resultater skal efter planen ligge klar i år.