Gadekampe bryder ud i Jerusalem trods våbenhvile

Der er fredag eftermiddag udbrudt nye gadekampe mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter i området ved al-Aqsa moskéen i Jerusalem. Det sker trods en våbenhvileaftale, der blev indgået for Gaza torsdag.

En talsmand for politiet Micky Rosenfeld siger, at politifolk blev angrebet af stenkastende palæstinensere, som trodsede afspærringer og andre foranstaltninger, der skulle forebygge nye sammenstød.

Gadekampene brød ud, mens regeringer og diplomater verden over bød det velkommen, at kampe i Gaza er stoppet, efter at Egypten torsdag fik en våbenhvileaftale i stand.

I de internationale reaktioner fredag lagde mange vægt på, at tiden nu er inde til at finde en politisk løsning på mellemøstkonflikten.

I en reaktion fra EU hedder det, at "kun en tostatsløsning er en reel mulighed".

- Vi er rystet og beklager tabene af menneskeliv i de seneste 11 dage, siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, i en erklæring.

I Moskva siger en talskvinde for udenrigsministeriet Maria Zakharova, at våbenhvilen er vigtig, men at meget mere må gøres.

Også Kina giver udtryk for, at det internationale samfund nu må række en hjælpende hånd til regionen.

- Det internationale samfund bør sikre en genoptagelse af fredsforhandlingerne mellem Palæstina og Israel og sikre en omfattende, retfærdig og varig løsning på det palæstinensiske spørgsmål på basis af en tostatsløsning, siger talsmand Zhao Lijian.

USA's præsident, Joe Biden, siger, at våbenhvilen udgør en ægte mulighed for fred.

Efter 11 dage med bombardementer og angreb fra begge sider og hundredvis af dræbte civile trådte våbenhvilen for Gazastriben i kraft natten til fredag klokken 02 lokal tid - klokken 01 dansk tid.

Begge sider har advaret om, at de er klar til at gøre gengæld, i tilfælde af at modparten ikke overholder våbenhvilen.

Siden de seneste kampe mellem Israel og militante palæstinensere brød ud 10. maj, er 232 palæstinensere blevet dræbt - herunder 65 børn.

Samtidig er flere end 1900 blevet såret i luftbombardementer.

Israel melder om 12 døde som resultat af Hamas' raketter mod de israelske byer. Hundredvis er såret. Blandt de døde er to børn.