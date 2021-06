G7 vil slå nye pandemier ned inden for 100 dage

Erklæringen følger op på nye anbefalinger, som understreger, at det er afgørende at handle, de første 100 dage efter at en pandemisk trussel er blevet identificeret.

Lederne af G7-landene vil lørdag forpligte sig til en plan om, at fremtidige pandemier skal slås ned inden for 100 dage.

Anbefalingerne vil lørdag blive præsenteret af den britiske regerings ledende videnskabelige rådgiver, Sir Patrick Vallance, samt filantropen Melinda French Gates.

I forlængelse af anbefalingerne vil landene forpligte sig til at sikre, at vacciner og behandlinger udvikles hurtigere i forbindelse med enhver fremtidig sygdom.

- Det seneste år har verden hurtigt fået udviklet adskillige effektive coronavacciner samt godkendt og fremstillet dem. Nu bliver folk verden over stukket med dem, siger den britiske premierminister, Boris Johnson, som er vært for G-7-mødet.

- Men for virkelig at besejre coronavirus og komme os, må vi forhindre en sådan pandemi i at udvikle sig igen. Det betyder, at vi skal lære af de seneste 18 måneder og gøre det bedre næste gang.

Landene vil også forpligte sig til en bedre global overvågning og genomsekventering. Samtidig skal Verdenssundhedsorganisationen, WHO, styrkes.

G7 er et forum af syv af verdens dominerende økonomiske magter. Det er USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien.

Erklæringen får navnet "Carbis Bay Declaration" efter den landsby i det sydvestlige England, hvor G7 i disse dage mødes.

Storbritannien vil også udvikle et nyt vaccinecenter, der skal have fokus på at forhindre sygdomme i at sprede sig fra dyr til mennesker.

Centret støttes med omkring 61 millioner kroner af den britiske regering og omkring 89 millioner kroner af Bill and Melinda Gates Foundation.

Det var i den kinesiske millionby Wuhan, at coronavirusset i slutningen af 2019 blev opdaget.