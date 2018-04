G7 vil sætte et panel til at undersøge Ruslands adfærd

Arbejdsgruppen bliver ifølge den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, nedsat på grund af udbredt bekymring over Kremls handlinger.

Spændingerne mellem Rusland og Vesten er taget stadigt mere til i de seneste år. Det er sket i en periode, hvor Rusland har blevet involveret i konflikterne i Syrien og i Ukraine.

Ved et G7-møde i Toronto i Canada blev der ifølge Johnson opnået enighed om, at der er behov for en særlig årvågenhed omkring Rusland.

Rusland afviser beskyldninger om, at det skulle stå bag et nervegiftangreb på en tidligere russisk dobbeltspion i den lille engelske by Salisbury.

- Vi har besluttet, at en G7-gruppe skal undersøge Ruslands ondsindede adfærd - hvad enten det gælder cyberkrig, misinformation, likvideringsforsøg eller noget andet. Vi vil i fællesskab forholde os til det, siger han.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, har tidligere sagt til journalister, at G7 formelt ville anmode Moskva om at bidrage til en løsning af krisen i Syrien. Der støtter Rusland og Iran Syriens præsident, Bashar al-Assad.

I den endelige erklæring fra G7-mødet bliver det ifølge Maas understreget, at der "vil ikke kunne findes en politisk løsning i Syrien uden Rusland (...). Og Rusland må bidrage med sin del til en sådan løsning".

G7-mødet er det første møde på højt niveau mellem de allierede, siden USA, Frankrig og Storbritannien angreb kemiske våbenfaciliteter i Syrien som gengældelse for et formodet giftgasangreb den 7. april.

De vestlige lande giver Assads regime skylden for angrebet, som kostede dusinvis af menneskeliv.

Maas understreger også, at lederne af Frankrig og Tyskland også vil opfordre præsident Donald Trump til ikke at trække USA ud af en atomaftale mellem Iran og stormagterne.

Trump har truet med at trække USA ud af aftalen og genindføre sanktioner mod Iran fra 12. maj. Han siger, at "graverende svagheder" i atomaftalen fra 2015 skal rettes op.