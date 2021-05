G7-ledere skal diskutere globale trusler

Udenrigsministre fra G7-landene mødes tirsdag i London til det første møde ansigt til ansigt i mere end to år for at diskutere, hvordan de skal tackle de største globale trusler.

Volden i Etiopien, Iran, Nordkorea, Somalia, Sahel-regionen og det vestlige Balkan vil også blive diskuteret som en del af det, London kalder "geopolitiske spørgsmål, der truer med at underminere demokrati, frihed og menneskerettigheder".

Rapporter fra FN og menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International viser, at op mod en million uighurer og andre muslimske mindretal holdes i lejre i Kina.

USA og Storbritannien har senest fordømt Kina for at holde op mod en million uighurer og andre muslimske mindretal indespærret i lejre. Det viser rapporter fra FN, Amnesty International og Human Rights Watch.

Derudover har flere lande udtrykt bekymring for Kinas aggressive fremfærd i Det Sydkinesiske Hav, og landets øget militære tilstedeværelse ses som en stigende trussel mod andre nationer.

Den aggressive fremfærd er Kina dog ikke alene om.

Rusland har sendt over 40.000 soldater til Ukraines østlige grænse og mindst lige så mange til Krim-halvøen. Flere lande har opfordret Rusland til at stoppe deres "provokationer".

Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, mødte mandag den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og der var enighed om behovet for en mere fast og konsekvent linje over for de truende nationer.

- Storbritanniens formandskab for G7 er en mulighed for at samle os og demonstrere enhed på et tidspunkt, hvor det er meget nødvendigt at tackle fælles udfordringer og stigende trusler, siger Raab i en erklæring.

Omkring udsigterne til et bedre forhold til Kina, sagde den britiske udenrigsminister, at "døren er åben, men det afhænger af Kinas opførsel".

Ministre fra G7-landene, som består af Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA, vil også mødes med delegerede fra EU, Indien, Australien, Sydafrika, Sydkorea og Asean (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer).