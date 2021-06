G7-landene er enige om at donere en milliard vacciner

G7-landene er blevet enige om at udvide den globale kapacitet for vaccineproduktion og skaffe mindst en milliard doser mod covid-19 over hele verden.

Det meddeler de britiske værter for G7-mødet sent torsdag aften. G7 er et forum, der består af syv af verdens dominerende økonomiske magter, som mødes i denne uge.