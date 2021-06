G7-lande vil donere en milliard vacciner

Det vil verdens klub af rige lande i G7 nu gøre noget ved. Inden åbningen fredag af deres møde i Cornwall lovede G7-landene at øge den globale kapacitet til at producere vacciner.

Det skal skaffe mindst en milliard doser mod covid-19 over hele verden.

Det meddelte de britiske værter for G7-mødet torsdag aften. G7 er et forum af syv af verdens dominerende økonomiske magter. Det er USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien.

Meldingen kom få timer efter et løfte fra den amerikanske præsident, Joe Biden, der deltager i G7-mødet. USA lover at donere en halv milliard Pfizer-vacciner til de fattigste lande. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De i alt en milliard doser fra G7-landene vil blive gjort tilgængelige gennem uddelings- og finansieringsordninger.

Premierminister Boris Johnson oplyste, at briterne selv vil donere mindst 100 millioner vaccinedoser inden nytår.

- Som et resultat af den succesfulde vaccineudrulning i Storbritannien er vi nu i stand til at dele nogle af vores overskydende vacciner med dem, der har brug for dem, sagde Johnson.

- Dermed vil vi tage et enormt skridt i retning af at bekæmpe denne pandemi en gang for alle, tilføjede han.

G7-landenes løfte kommer efter et voksende pres mod de rige lande for at dele deres vacciner med ulandene.

Mens Storbritannien har givet første stik mod coronavirus til cirka 60 procent af befolkningen, har mindre end to procent af befolkningen syd for Sahara i Afrika fået et stik.

9 ud af 10 afrikanske lande vil ikke nå målet om at få vaccineret 10 procent af deres befolkning i september. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Ngo'er har advaret mod "vaccine-apartheid".

Ifølge hjælpeorganisationen Oxfam er løftet om en milliard vacciner slet ikke nok - nærmest en dråbe i havet. Der er brug for 11 milliarder, siger sundhedspolitisk chef Anna Marriott.

- Hvis det bedste, G7-lederne kan komme op med, er at donere en milliard vaccinedoser, vil dette møde være en fiasko, sagde Marriott.

Hun opfordrede G7 til at støtte en ophævelse af vaccinepatenter.

Oxfam vurderer, at næsten fire milliarder mennesker verden over er afhængige af det globale vaccinesamarbejde Covax. Det distribuerer vacciner til lav- og mellemindkomstlande.

Coronaen har indtil nu kostet omkring 3,9 millioner menneskeliv og flænset den globale økonomi.

Skævvridningen af forsyninger med vacciner i verden fik mandag flere end 200 tidligere præsidenter, premierministre, udenrigsministre og andre prominente skikkelser til at sende et opråb til G7.

Verdens rigeste lande bør give et meget større økonomisk bidrag til at få vaccineret i de fattigste. Det er også i deres egen interesse, skriver de tidligere verdensledere i et brev ifølge avisen The Guardian.

Blandt underskriverne er de tidligere britiske premierministre Tony Blair og Gordon Brown samt tidligere FN-generalsekretær Ban-Ki moon.

G7-landene opfordres til betale to tredjedele af de 400 milliarder kroner, det vurderes at koste at få vacciner til alle fattige lande.