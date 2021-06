G7: 2021 skal være vendepunkt for planeten

Og det emne blev noget nemmere at diskutere denne gang. Ikke mindst fordi præsident Joe Biden repræsenterede USA i stedet for forgængeren Donald Trump.

De kom rundt om lidt af hvert under weekendens G7-topmøde i England, før de til sidst bevægede sig ind på klimaområdet.

Det fremhæver Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, efter mødet.

- Vi kan arbejde på løsninger på problemerne med nyt momentum. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi er blevet mere konkrete ved denne G7-samling, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun uddyber, at netop klimadiskussioner er gået nemmere med Joe Biden end med Trump, fordi Biden har sørget for, at USA igen er en del af den globale klimaaftale fra Paris.

På mødet forpligtede G7-landene - de store økonomier USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien - sig til at sætte mere tempo på indsatser for at mindske klimaforandringerne.

Ifølge en sluterklæring fra mødet skal 2021 være "et vendepunkt for vores planet", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derfor forpligter landene sig til at sikre grøn omstilling og mindske udledningen af drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser skal gå i nettonul hurtigst muligt og senest i 2050, hedder det i erklæringen.

- Vi har alle forpligtet os til at hæve vores 2030-mål, lyder det fra G7-landene.

Mødet i landsbyen Carbis Bay i det sydvestlige England var første gang i næsten to år, at de store økonomiers ledere mødtes fysisk.

De forpligter sig også til at opfylde et gammelt løfte om 100 milliarder dollar årligt i klimastøtte.

Støtten skal gå til at hjælpe fattigere lande med at skære i CO2-udledningerne og modvirke effekterne af global opvarmning.

Den britiske miljøforkæmper David Attenborough, som blandt andet er den letgenkendelige stemme i BBC's udsendelser om vores blå planet, opfordrede under mødet lederne til øjeblikkelig handling.

- Vi ved, hvad der sker med vores planet. Og vi kender til mange af de ting, vi skal gøre i dette årti.

- At tackle klimaforandringer er lige så meget en politisk og kommunikativ udfordring, som det er en forskningsmæssig eller teknisk udfordring. Vi har evnerne til at håndtere det i tide. Alt, vi har brug for, er den globale vilje til det, sagde han til G7-lederne i en videooptagelse.

Og den globale vilje er der, konkluderer Boris Johnson, Storbritanniens premierminister og vært for mødet.

G7 vil "drive en global grøn industriel revolution for at ændre måden, vi lever på", lover den britiske premierminister.