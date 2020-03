G20-ledere vil bekæmpe coronakrise med 5000 milliarder dollar

G20-landene vil tilføre verdensøkonomien 5000 milliarder dollar på grund af coronakrisen.

Det siger de i en fælles udtalelse efter et hasteindkaldt videotopmøde torsdag.

- Vi skyder over 5000 milliarder dollar ind i den globale økonomi som en del af en målrettet finanspolitik, økonomiske tiltag og garantiordninger for at modvirke de sociale, økonomiske og finansielle effekter af pandemien, lyder det i meddelelsen.