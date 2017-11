Fyrede catalanske ministre genopstiller ved valg

Det fremgik, da de to største separatistfløje lørdag offentliggjorde deres kandidatliste forud for valget i Catalonien i næste måned.

Det er den afsatte præsident, Carles Puigdemonts liste Sammen for Catalonien. Det andet parti er Cataloniens Republikanske Venstre, der ledes af den afsatte vicepræsident Oriol Junqueras.

Blandt de 14 medlemmer af den catalanske regering, som er afsat af den spanske regering, stiller 12 op ved det kommende valg.

Syv af de tidligere topfolk, heriblandt Junqueras, sidder lige nu fængslet. De afventer at blive anklaget for at anstifte til oprør og for at misbruge offentlige midler.

Puigdemont og fire andre tidligere ministre er i Belgiens hovedstad, Bruxelles.

Her forsøger de at afværge en anmodning fra Spanien om at få dem udleveret.

En belgisk anklager kræver, at de skal udleveres. Men en dommer afgjorde fredag, at Puigdemont og de andre skal møde op til et nyt retsmøde 4. december.

En endelig afgørelse fra Belgien vil måske tage måneder, fordi begge parter ventes at anke, hvis de taber sagen.

Junqueras og de øvrige, der er fængslet i Spanien, vil måske blive løsladt inden valget 21. december.