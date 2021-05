Fyr Og Flammes Eurovision-skæbne er delvist beseglet

Her optrådte duoen, der består af Jesper Groth og Laurits Emanuel, nemlig ved den såkaldte juryprøve, hvor landenes juryer uddeler point.

Selv om det først er torsdag, den store semifinale i Eurovision med dansk deltagelse finder sted, var det allerede blodigt alvor for Fyr Og Flamme onsdag aften.

- Det gik virkelig godt. Jesper sang rigtig godt, og jeg stod bare og nød ham, fortæller Laurits Emanuel efterfølgende.

De point, juryerne giver, tæller 50 procent i regnskabet, når det samlede resultat skal gøres op torsdag aften, og 17 lande skal skæres ned til 10.

Ved onsdagens prøve var der også publikum i salen - de hollandske myndigheder har givet tilladelse til, at op mod 3500 mennesker må være til stede i salen under udvalgte prøver, de to semifinaler og den store finale, der finder sted lørdag.

Og det var en helt særlig oplevelse for Fyr Og Flamme at have publikum på stolerækkerne.

- Det gav lige nogle ekstra superkræfter. Det er jo mange mennesker for vores lille band, men nu føler vi os lidt mere trygge ved publikum, fortæller Jesper Groth.

Nu venter en god nats søvn, før resten af kampen skal kæmpes torsdag.

- Vi skal lade op, være sammen og løbe en lille tur. Vi skal peake sent, så det er vigtigt, at vi får slappet lidt af.

- Men vi glæder os virkelig til at optræde igen, for der kan alle dem, vi holder af, kigge med derhjemme, siger Laurits Emanuel.

I den første semifinale, der fandt sted tirsdag, gik blandt andet Norge og Sverige videre.

Semifinalerne har til formål at barbere godt og vel halvdelen af feltet fra før den store finale, der finder sted lørdag aften. I Danmarks pulje er også Schweiz og Island, der ifølge bookmakerne nok skal klare sig videre.

Fem lande - Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland og Storbritannien - er direkte i finalen. Også Holland, der er værtsland, er sikret en plads.

Torsdagens semifinale bliver sendt på DR1 klokken 21.00.