Fyr Og Flamme efter nederlag: Vi er stolte og lettede

- Selvfølgelig ville vi rigtig gerne have været med, men da vi så Albanien blive råbt op... Jeg havde lavet en liste med mine ti sange, som jeg troede, ville gå videre, og da Albanien kom med, tænkte jeg: "Så er vi ude", siger han.

Der er kun én ting, han ærgrer sig over.

Duoen har hele tiden holdt fast i, at deres grandprixsang, "Øve os på hinanden", også skulle synges på dansk i den europæiske del af konkurrencen.

- Det kunne være rigtig sejt, at vi kunne være lykkedes med det danske i forhold til at bruge det som incitament i fremtidens melodigrandprix - om man kunne blive ved med at lave noget på dansk, såfremt det er der, sangen gør sig bedst, selvfølgelig, siger han.

For duoen har det bedste ved at være med i grandprixet været muligheden for at optræde for et publikum efter en lang periode med mange aflysninger på grund af coronapandemien.

- Det her har været et tørkens år. Så pludselig at stå derinde, det var meget, meget stort, siger Laurits Emanuel.

Nu håber duoen, at den opmærksomhed, deres Eurovision-optræden har vakt, betyder flere koncerter for Fyr Og Flamme.

- Vi har vist vores sang til hele Europa og der kan godt begynde at ske nogle ting for os, hvor vi måske kan komme til for eksempel Norge og optræde, siger Jesper Groth.