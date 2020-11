Coronavirus er allerede fundet på flere minkfarme i USA. For første gang er også delstaten Oregon ramt. (Arkivfoto)

Fund af corona blandt mink og ansatte i amerikansk delstat

Coronavirus er allerede fundet på flere minkfarme i USA. For første gang er også delstaten Oregon ramt.

For første gang er der coronavirus blandt mink og ansatte på en minkfarm i den amerikanske delstat Oregon.

Det oplyser delstatens landbrugsministerium lørdag til mediet The Statesman Journal.

Landbrugsministeriets talskvinde, Andrea Cantu-Schoumus, afviser at oplyse, hvilket county, der er et slags amt, minkfarmen ligger i, og hvor mange ansatte og dyr der er testet positive.

Hun oplyser, at minkfarmen har omkring 12.000 dyr.

Oregon har USA’s fjerdestørste minkproduktion efter delstaterne Wisconsin, Utah og Michigan. I de resterende delstater er der tidligere konstateret smitte på minkfarme.

Minkavleren på den berørte farm tog kontant til landbrugsministeriet 19. november, da mink i hans besætning havde symptomer på coronavirus.

Ti mink blev udvalgt i en stikprøve, og alle ti viste sig at være smittede med corona.

Nogle dage senere – 23. november - blev minkfarmen underlagt karantæne. Det betyder, at hverken dyr eller animalske produkter må forlade farmen, og at alle ansatte er blevet bedt om at isolere sig.

I sidste uge advarede amerikanske miljøorganisationer om, at der var mulighed for, at corona havde spredt sig til minkfarme i Oregon.

Opfordringen kom, blandt andet efter at 3400 mink er blevet slået ned i Wisconsin inden for den seneste måned. 10.000 er blevet slået ned de seneste par måneder i både Wisconsin og Utah på grund af coronasmitte.

Men det har også bekymret organisationerne, at Danmark i begyndelsen af november meddelte, at muterede versioner af coronavirus havde spredt sig fra mink til mennesker.

Den viden førte til den omdiskuterede beslutning om, at alle Danmarks 17 millioner mink skal slås ned.

I et brev til blandt andre Oregons guvernør Kate Brown bad de amerikanske organisationer om, at der ”øjeblikkeligt” blev igangsat inspektioner på delstatens minkfarme.

Ifølge The Statesman Journal blev der ikke lyttet til opfordringen. Delstaten har samarbejdet med minkfarmene og udvekslet information samt opfordret avlerne til selv at rapportere, når de finder mink med symptomer.

/ritzau/