Central Park i New York dannede i slutningen af maj ramme for en kontrovers mellem en sort fuglekigger ved navn Christian Cooper og en hvid kvinde ved navn Amy Cooper. Hændelsen har nu resulteret i, at Amy Cooper er blevet sigtet for at indgive falsk anmeldelse, efter at hun fortalte politiet, at Christian Cooper truede hende på livet. (Arkivfoto)

Fuglekigger mærkede racismen i Central Park

Anklagemyndigheden i New York har sigtet en hvid kvinde, som i maj anklagede Christian Cooper for at true hende på livet i Central Park, for falsk anmeldelse.

Christian Cooper og hans søster Melody har gået med i demonstrationer mod uretfærdighed, siden de kunne gå. Men de havde aldrig forestillet sig, at en mobiloptagelse af et højspændt møde med en fremmed kvinde ville trække dem ind i en national krise.

