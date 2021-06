Frygt i landsbyer forværrer pandemi i Indien

- En af indbyggerne i landsbyen var så vred, at han regerede ved at banke en sundhedsarbejder, som ville overtale ham til at tage vaccinen, siger hun.

- Mange i min landsby vil ikke have vaccinen. De er bange for, at de dør, hvis de tager den, siger Kumari i Dhatrath, en landsby i delstaten Haryana, hvor bøfler går frit rundt i gaderne. ´

Kun 15 procent af befolkningen på landet har fået første dosis af vaccinen, mens omkring 30 procent er vaccineret i byerne.

Der er tegn på, at den katastrofale pandemi er ved at blive dæmpet i de store byer. Omkring to tredjedele af smittetilfældene registreres nu i landsbyerne, skriver dagbladet The Hindu.

Omkring 70 procent af Indiens 1,3 milliard indbyggere bor i landsbyer.

Rygter og overtro deles på nettet og spredes gennem sociale medier.

Frygten for, at 5G-teleteknologi fører til covid-19 har også ført til, at mobilmaster er blevet angrebet i Haryana.

- Der er mange, som ikke lader sig teste, fordi de tror, at myndighederne vil erklære dem positive, selv om de ikke har det, siger lægen Shoeb Ali i landsbyen Miyaganj i Uttar Pradesh.

Frygten tager til, da man har set bunker af lig blive kastet i Ganges eller i andre floder, ligesom de har set mange nye grave langs floderne eller andre steder.

- Folk dør alle steder her i området. Det er en katastrofal situation på grund af fattigdommen, siger Kidwai Ahmad fra landsbyen Sadullahpur i delstaten Uttar Pradesh.

- Her er så dyb fattigdom, at folk ikke engang har råd til brændet til en kremering. De kaster ofte et lig i floden med en stor sten, mens andre bare kastet ligene ud, som de er, tilføjer han.

De seneste dage er over 100 lig drevet i land langs den enorme flod Ganges, som løber gennem store dele af det nordlige Indien.

Eksperterne siger, at Indien bør udnytte erfaringer, som det fik fra vaccinationskampagner for 10-20 år siden, da børn under fem år blev vaccineret mod polio for 10-20 år siden.

Den kampagne lykkedes, da landsbyledere gik ud og sagde, at vaccinerne var sikre.