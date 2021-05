Frygt for nyt vulkanudbrud sender titusinder på flugt fra Goma

- I øjeblikket kan vi ikke udelukke et udbrud på land eller under Kivu-søen, hvilket kan ske meget snart og uden varsel, siger en lokal embedsmand ved navn Constant Ndima til et lokalt medie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) har torsdag beordret evakuering af dele af storbyen Goma af frygt for et nyt udbrud fra vulkanen Nyiragongo.

- De nuværende data indikerer, at der er magma til stede under Gomas byområde og under Kivu-søen.

Embedsmanden tilføjer, at evakueringen skal ske i ro og orden.

Myndighederne har arrangeret transport mod Sake, der ligger omkring 20 kilometer vest for Goma, fra hver af de ti berørte distrikter i byen.

- Folk skal kun tage det absolut mest nødvendige med sig, sådan at alle har en chance for at komme væk, siger han.

Samtidig fortæller en journalist fra AFP, at evakueringsordren har fået titusindvis af mennesker til at flygte i retning mod grænsen til Rwanda.

I weekenden efterlod et vulkanudbrud fra Nyiragongo mindst 32 mennesker døde og hundredvis af huse begravet.

FN frygter, at mindst 5000 mennesker er gjort hjemløse.

Mange af Gomas knap en million indbyggere blev ramt af panik lørdag aften, da Nyiragongo gik i udbrud og sendte en strøm af lava i retning mod byen, der ligger nær grænsen til Rwanda.

Den glødende lava stoppede dog, lige akkurat før den nåede byen.

Mange mennesker savnes fortsat efter lørdagens vulkanudbrud, hvorfor dødstallet ifølge nyhedsbureauet Reuters ventes at stige.

Med minderne om et udbrud i 2002, der dræbte omkring 100 mennesker og efterlod 120.000 hjemløse, i erindringen flygtede mange i weekenden til fods med deres ejendele. Nogle flygtede mod den nærliggende grænse til Rwanda.

I alt blev 17 landsbyer ramt af vulkanudbruddet lørdag ifølge en congolesisk regeringstalsmand.