Frontfigur for brexit vil bekæmpe corona-nedlukninger

Det fremgår af et indlæg fra Farage i søndagens udgave af avisen The Telegraph.

Den britiske politiker og brexit-forkæmper Nigel Farage vil relancere sit parti i et forsøg på at bekæmpe den britiske regerings coronarestriktioner.

Det nye parti skal hedde Reform UK.

- Navnet afspejler målsætningen: at reformere UK (United Kingdom, red.), skriver Farage og Brexitpartiets formand, Richard Tice, i indlægget.

Partiets politiske hovedopgave bliver i første omgang at forhindre omfattende nedlukninger. Kun de allermest sårbare samfundsgrupper skal beskyttes.

Den øvrige del af befolkningen skal derimod beskyttes gennem såkaldt flokimmunitet.

Udmeldingen fra Farage kommer, få dage efter at premierminister Boris Johnson annoncerede nye omfattende tiltag for at forhindre coronasmitten i at sprede sig.

Det indebærer, at store dele af samfundsaktiviteterne i England fra på torsdag denne uge bliver lukket ned igen.

Nigel Farage var som ung medlem af Det Konservative Parti, men i begyndelsen af 1990'erne var han medstifter af det EU-skeptiske Ukip - UK Independence Party.

Op til en folkeafstemning i juni 2016 om Storbritanniens medlemskab af EU var han blandt de mest fremtrædende tilhængere af en udmeldelse. Et lille flertal af vælgerne stemte for at forlade EU.

Omkring to år senere forlod Farage Ukip, og i begyndelsen af 2019 dannede han Brexitpartiet. Formålet var at sikre, at skilsmissen nu også blev gennemført.

Nu skal Brexitpartiet omdøbes til Reform UK.

- Vi viser det mod, som er nødvendigt for at udfordre konsensustænkning og egeninteresser vedrørende covid, skriver Farage og Richard i deres indlæg.

- Men der er så mange områder af det offentlige liv, som kan blive forbedret til fordel for almindelige mennesker, tilføjer de.