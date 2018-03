Front National bryder helt med stifteren Le Pen

Partiet forsøger at finde en ny dynamik, ni måneder efter at Marine Le Pen led nederlag til Emmanuel Macron ved det franske præsidentvalg i et opgør mellem franske globalister og nationalister.

Marine Le Pen var den eneste opstillede kandidat ved formandsvalget. Hun blev svækket under valgopgøret med Macron, og der fremsættes mange spekulationer om, hvorvidt hun kommer til at overlade lederposten til en anden inden præsidentvalget i 2022.

- Hvis en anden kandidat er bedre i stand til at forene folk og få partiets ideer til at triumfere, så vil jeg gøre det, siger hun i en udtalelse. Den har fået mange til at tænke på den 28-årige parlamentariker Marion Maréchal-Le Pen, som er niece til Marine Le Pen.

Marechal-Le Pen, som er en stærkt konservativ katolik og tilhænger af Front Nationals gamle garde, trak sig ud af politik sidste år. Men der spekuleres i, at hun måske vender tilbage - ikke mindst efter at hun har fået stor opmærksomhed ved konservative samlinger i USA.

På den todages kongres ventes partiets navn også at blive ændret. Marine Le Pen insisterer trods en del modstand på, at et navneskift er nødvendigt i bestræbelserne på at få skabt en ny begyndelse, der skal ændre partiets image.

Navnet Front National (FN) har siden 1972 været knyttet til partiet og til Marine Le Pens far, Jean-Marie.

Ved præsidentvalget fik Le Pen 34 procent af stemmerne, hvilket var klart mindre end ventet i hendes bagland.

Partiet ventes at bevare ordet "national" i navnet, og blandt forslagene til et nyt navn er "Rassemblement national" (national samling).

Jean-Marie Le Pen blev ekskluderet fra partiet i 2015 som følge af en række stærkt kontroversielle udtalelser - blandt andet om holocaust.

Titlen som æresformand beholdt han dog, men denne blev søndag frataget den 89-årige partistifter, som ikke selv deltog landsmødet. 79 procent af de delegerede stemte for at få Jean-Marie Le Pen helt på afstand.

- Jeg vil ikke tage til Lille, fordi jeg ønsker ikke at være medskyldig i et attentat mod Front National, sagde han selv op til kongressen.