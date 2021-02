Frisører må åbne under forlænget tysk nedlukning

Det er forbundskansler Angela Merkel og de 16 delstatsledere blevet enige om på et møde onsdag.

Efter mødet kommer Angela Merkel med opløftende nyheder til dem, der er lidt trætte af coronafrisuren, idet frisører får lov at åbne 1. marts.

Hun forklarer, at den fortsatte nedlukning skyldes, at man vil undgå en ny bølge af coronavirus. Derfor er det bedre at gå forsigtigt til værks, lyder argumentationen.