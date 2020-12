Fremtrædende Hongkong-aktivist søger asyl i Storbritannien

- Jeg har længe overvejet, om jeg skulle blive i Storbritannien på lang sigt og har nu truffet en beslutning - en ansøgning om asyl i Storbritannien er blevet indgivet, siger han.

Da Nathan Law forlod Hongkong var der udstedt en arrestordre på ham.

- Jeg besluttede at flygte til et sted, hvor jeg kunne tale frit, har han forklaret i et indlæg i avisen The Guardian.

Storbritannien har været en kraftfuld kritiker af Kina, efter at landet har strammet grebet om Hongkong, der frem til 1997 var en britisk koloni.

Siden har Hongkong haft en form for selvstyre under Kina efter devisen "et land, to systemer".

Hongkong har blandt andet sit eget retssystem. Indbyggerne har flere rettigheder end borgerne i Kina. Men det politiske system er ikke fuldt ud demokratisk, og kritikere beskylder Kina for at være i gang med afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Nathan Law var i 2014 en af frontfigurerne i den såkaldte Paraplybevægelse, der kæmpede for retten til mere politisk frihed i Hongkong. Men det lykkedes aldrig bevægelsen at aftvinge indrømmelser fra myndighederne.

Siden dannede Nathan Law sammen med Joshua Wong, en anden fremtrædende aktivist, det prodemokratiske parti Demosisto.

I begyndelsen af december blev Joshua Wong ved en domstol i Hongkong idømt 13,5 måneders fængsel for at have deltaget i ulovlige protester.

Wong blev dømt for sine handlinger under en demonstration foran politiets hovedkvarter i Hongkong i 2019. Det var i forbindelse med store demonstrationer vendt mod regeringen i byen.