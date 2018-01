Fredskonference om Syrien fører til enighed om ny grundlov

Han siger samtidig, at han er nødt til at konsultere flere parter, før der kan nedsættes et udvalg, der skal udarbejde reformerne. Det skal ske hurtigst muligt.

- For Syrien kan ikke vente, lyder det fra Mistura.

Flere syriske oppositionsgrupper boykottede dog mødet i Sotji. Størstedelen af de syriske deltagere var enten fra præsident Bashar al-Assads parti eller den moderate opposition.

Blandt deltagerne var der enighed om, at man vil bakke op om de FN-ledede forhandlinger om Syrien, der foregår i Geneve.

Det står ikke klart, hvad ændringerne af Syriens grundlov skal indbefatte.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters nævner sluterklæringen fra Sotji ikke noget om Bashar al-Assads fremtid. Det er et af de ømme punkter i forhold til Syriens fremtid.

Rusland havde inviteret 1600 deltagere til tirsdagens konference.

Ved åbningen sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at alle omstændigheder tilsiger, at tiden er moden for en politisk løsning på krigen i Syrien, der snart har stået på i syv år.

Konferencen kom to timer for sent i gang, efter at repræsentanter for Syriens væbnede opposition i protest forlod Sotji, da der blev flaget med det officielle syriske flag ved arrangementet.

Tyrkiet og Iran var medarrangører af konferencen.