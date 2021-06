Fredsinstitut: Antallet af kampklare atomvåben stiger

Nemlig at der stadig kommer flere kampklare atomvåben til.

Selv om antallet af atomvåben på verdensplan fortsætter med at falde, så har tænketanken Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) identificeret en bekymrende trend.

Tænketanken skriver således i sin årsrapport mandag, at der i øjeblikket findes 3825 operative atomsprænghoveder i verden. Det er en stigning på 105 i forhold til året før.

Forsker hos tænketanken Hans M. Kristensen siger i en pressemeddelelse ifølge det svenske nyhedsbureau TT, at udviklingen er bekymrende.

- Det er et foruroligende tegn på, at den reduktion af verdens arsenal af atomvåben, som vi har været vant til at se siden slutningen på den kolde krig, ser ud til at være standset, siger han.

I alt anslår Sipri, at der i 2021 globalt findes 13.080 atomvåben. Det er 320 færre end året før. 90 procent af disse tilhører USA og Rusland, mens resten er fordelt mellem Kina, Frankrig, Storbritannien, Pakistan, Indien, Israel og Nordkorea.

Af de 3825 operative atomsprænghoveder kan omkring 2000 ifølge Sipri kategoriseres som værende i "højeste beredskab". Det vil sige, at de er klar til at blive affyret i løbet af få minutter.

Ud over at der det seneste år er kommet flere kampklare atomvåben til, så har verdens atommagter også fået travlt med at modernisere deres arsenaler, siger Hans M. Kristensen.

- Verdens atommagter ser ud til lægge mere vægt på vigtigheden af atomvåben i deres militære strategier, siger han.

Men selv om den globale nedrustning af atomvåben ser ud til at gå en smule langsommere end tidligere, så påpeger Hans M. Kristensen, at situationen i dag stadig er meget mindre "intens" end under den kolde krig.

Han siger også, at der stadig er håb for yderligere nedrustning, takket være en atomaftale som USA og Rusland blev enige om at forlænge i begyndelsen af året.

Antallet af atomvåben i verden toppede i 1986, hvor der fandtes omkring 70.000.