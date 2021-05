Statsminister Mette Frederiksen (S) og den tyske forbundskansler Angela Merkel arbejder for, at EU's kvotehandelssystem ETS udvides med transport og bygninger. Det er det store flertal af EU-lande imod, da det vil ramme skævt. Nogle steder frygter man stor vrede som i Frankrig med de gule veste.

Frederiksen og BMW kører op ad bakke i EU

De to regeringsledere står ret alene før et topmøde i EU mandag, med deres ønske om at transport og bygninger skal være en del af ETS-systemet.

Angela Merkel er ikke den værste ven, man kan have i EU. Men det bliver alligevel en kamp op ad bakke for statsminister Mette Frederiksen (S), når hun og den tyske forbundskansler vil reformere EU's klimakvotesystem, ETS.

