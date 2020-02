Adskillige milliarder kroner adskiller statsminister Mette Frederiksen og EU-præsident Charles Michel i synet på, hvor højt EU's budgetloft skal være for 2021-2027. Torsdag mødes de igen til et tomandsmøde, før EU-landenes stats- og regeringscheferne går til forhandlingsbordet. (Arkivfoto)

Frederiksen møder en mur af EU-modstand

Når statsminister Mette Frederiksen vil sikre et sparebudget og en fortsat dansk EU-rabat, regnes det i EU-institutionerne for "mission impossible".

De udlever deres nøjsomme vision ved at mødes digitalt via videolink, mens de fattigere EU-landes ledere flyver til flot vinmenu i Portugal, hvor de drøfter, hvordan de kan få de rige lande til at punge ud.

