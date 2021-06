Frederiksen afviser hollandsk snak om Ungarns exit fra EU

Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S), efter at Hollands premierminister, Mark Rutte, torsdag opsigtsvækkende proklamerede, at Ungarn ikke længere hører hjemme i EU.

- Jeg vil altid gerne holde så mange lande inde i dette europæiske samarbejde som muligt. Og jeg er stadig ærgerlig over, at briterne har forladt os. Jeg kommer ikke til at stå og bede nogen forlade samarbejdet, siger Frederiksen.

Det ændrer imidlertid ikke på, at loven i Ungarn er dybt problematisk ifølge Danmark og i hvert fald 16 andre EU-lande. Ungarns premierminister sagde på mødet, at kritikerne ikke har læst og forstået loven.

Den beskytter ifølge hans udlægning homoseksuelle, og reelt handler den om at sikre forældre bestemmelse over deres børns opvækst.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, læste dog op fra loven under topmødet. Og ifølge statsministeren er det en klar sag.

- Det, som vi ser i Ungarn nu, det er over stregen. Når man læser den konkrete tekst, så er det en måde at se på homoseksualitet, som ikke er forenelig med resten af Europa, siger hun.

Dermed regner hun også med, at EU-Kommissionen vil åbne en sag imod Ungarn, hvis der er grundlag for det, og det ser det ud til, at der er.

EU-Kommissionen har sagt, at det er i strid med EU's værdier og lovgrundlaget.

Den danske EU-professor Marlene Wind skriver på Twitter, at EU-landene selv kan trække Ungarn til domstolen.

- Det udsagn har jeg ikke set. Det må vi jo prøve at kigge på, siger Mette Frederiksen.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, siger som Mette Frederiksen, at han ikke går ind for, at Ungarn skal ud af EU, selv om han udtrykker sig mere kryptisk - og måske tvetydigt.

- Det er et eksistentielt spørgsmål for europæerne. Det er en stor debat. Jeg går ikke ind for at bruge artikel 50, siger Macron.

Traktatens artikel 50 handler om at forlade EU, og det var den, som briterne brugte for fire år siden. Men artiklen giver ikke de øvrige medlemslande mulighed for at smide et land ud. En sådan artikel findes ikke.

Artikel 50 bruges, hvis et land selv beslutter at forlade samarbejdet.

Ifølge statsministeren kan man "ikke tjekke ind og ud" af de værdier, som binder EU sammen.

- EU er jo ikke - og skal heller ikke kun være - et teknisk samarbejde på forskellige politikområder. Det er et værdifællesskab. Det er værdier, der forener os, og det er værdier, som definerer os i forhold til resten af verden.

Debatten på topmødet blev meget følelsesladet, og det gjorde den ikke mindst, da Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, tog ordet og fortalte sin personlige historie som homoseksuel og sin jødiske baggrund.

Bettel har også kendt Orban i en del år og tidligere sammen med sin mand spist privat med den ungarske regeringschef. Men han kan "ikke længere genkende" Orban.

Frederiksen spår, at problemerne med de forskellige holdninger til LGBT vil vare ved.

- Vi har udfordringer internt i EU. Så det bliver en diskussion, som vi kommer til at vende tilbage til, men budskabet fra mange af os var klart på topmødet: At det er uacceptabelt, hvad der foregår i Ungarn, siger hun.