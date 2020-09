Franskmand livestreamer sin død i opråb for aktiv dødshjælp

57-årige Alain Cocq nægter at spise, drikke eller tage medicin, efter at den franske præsident, Emmanuel Macron, har afvist hans ønske om at modtage aktiv dødshjælp.

Franskmanden har i 34 år lidt af en degenerativ sygdom, som langsomt slider hans krop ned.

- Jeg har spist mit sidste måltid. Jeg drikker for jeres helbred en sidste gang. Vejen til befrielse begynder og tro mig, jeg er glad, sagde Cocq i en video, som han lagde op fredag nat fra sin seng i sit hjem i Dijon i det østlige Frankrig.

- Jeg har besluttet mig, og jeg har ro sindet, tilføjede han.

Cocq havde skrevet et brev til Emmanuel Macron, hvor han bad om at få aktiv dødshjælp, så han kunne dø i fred. Men præsidenten forklarede i sit svar til ham, at det ikke er tilladt med den franske lovgivning.

- Da jeg ikke er over loven, er jeg ikke stand til at efterkomme dit ønske.

- Du ønsker aktiv hjælp til at dø, hvilket i øjeblikket ikke er tilladt i vores land, skrev Macron til Cocq.

Frankrigs nabolande Schweiz, Belgien og Holland har love, som i nogle tilfælde tillader folk at få midler, der hjælper døden på vej.

Cocq har adskillige gange opfordret til, at den franske lovgivning i højere grad kommer på linje med nabolandene. Aktiv dødshjælp skal være tilladt i tilfælde som hans, lyder opfordringen.

Alain Cocqs sygdom gør, at hans arterier sætter sig sammen. Han er i konstant smerte, og får voldsomme krampeanfald, hvis ikke han tager sin medicin.

Han vurderer, at han har få dage tilbage at leve i, efter at han er stoppet med at spise, drikke og tage sin medicin.

Macron afsluttede sit brev til Cocq med en håndskrevet hilsen.

- Med al min støtte og dybtfølte respekt.