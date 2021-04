Franske vinbønder frygter for druehøsten

Franske vinbønder er tæt på desperation, da adskillige frostnætter i denne uge truer med at ødelægge en væsentlig del af druehøsten i landets mest kendte og prestigefyldte vinområder. På billedet plukker vinbønder druer på Taittingers vingård under champagnehøsten i Pierry ved Epernay i Frankrig under høsten i 2019. (Arkivfoto)

Foto: Christian Hartmann/Reuters