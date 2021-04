Franske officerer er bekymrede for indvandrertunge forstæder til de franske storbyer, hvor der ofte er problemer med fattigdom og kriminalitet. (Arkivfoto)

Franske soldater står til straf efter advarsel om borgerkrig

Et brev underskrevet af omkring 1000 militærfolk står nu til at få konsekvenser for nogle af underskriverne.