Frankrigs miljøminister, Elisabeth Bron, har tidligere på ugen advaret mod, at shoppedagen black friday kan få folk til at købe ting, som de ikke har brug for. (Arkivfoto).

Franske politikere vil forbyde black friday for klimaets skyld

Franske parlamentsmedlemmer har stillet et lovforslag, om at black friday skal forbydes for at bekæmpe overforbrug.

Det skriver avisen The Telegraph.

Forslaget er stillet af den tidligere miljøminister Delphine Batho.

Hun og flere andre franske politikere foreslår blandt andet, at reklamer for den store shoppingdag bliver stemplet som "aggressiv kommerciel praksis".

Det er under fransk lovgivning strafbart og kan give op til ti år i fængsel og en bøde på op mod 300.000 euro. Det svarer til over to millioner danske kroner.

Mandag nåede franske parlamentsmedlemmer til enighed om at tilføje forbuddet i et lovforslag, der skal reducere affald.

Lovforslaget skal debatteres i parlamentet i begyndelsen af december, efter at dette års black friday bliver afholdt fredag den 29. november.

- Black friday fejrer en form for forbrug, som er antimiljømæssigt og antisocialt, siger parlamentsmedlemmet Mattieu Orphelin.

Landets nuværende miljøminister, Elisabeth Bron, ser ifølge The Telegraph ud til at støtte idéen, da hun tidligere på ugen kom med en advarsel om overforbrugets miljømæssige konsekvenser.

- Du kan ikke både reducere udslippet af drivhusgasser og opfordre til et vildt forbrug på samme tid, sagde miljøministeren mandag.

Hun tilføjede, at black friday "opildner folk til at købe produkter, som de ikke nødvendigvis har brug for".

Handelsrådet i Frankrig, der er en paraplyorganisation for erhvervsdrivende, ærgrer sig over ministerens udtalelse.

- At bruge formuleringen "vildt forbrug" giver indtrykket af, at forbrugere ikke kan være dedikerede og ansvarlige borgere, skriver rådet i en meddelelse.

Miljøaktivister, herunder gruppen Extinction Rebellion, og aktivister, der kæmper mod kapitalisme, har sagt, at de fredag vil lancere en kampagne imod shoppedagen.

Kampagnen, der går under navnet "block friday", skal forstyrre fredagens udsalg på internettet.