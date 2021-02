Franske myndigheder advarer restauranter mod at holde åbent

Han siger, at de risikerer at miste deres finansielle hjælpepakker i forbindelse med covid-19-pandemien.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, advarede mandag restaurationsejere mod at gøre alvor af trusler om at trodse myndighederne ved at holde åbent.

Rasende restauratører siger, at deres muligheder for at overleve på længere sigt er ved at være ødelagt. De har holdt lukket siden 30. oktober, og der er ikke udsigt til, at de får åbnet igen foreløbig.

Adskillige kokke og tusindvis af mennesker har allerede sluttet op bag en opfordring fra kokken Stephane Turillon i det østlige Frankrig, som har varslet åbent for "protest-måltider".

- Det er ekstremt hårdt for restauranter - økonomisk og med hensyn til at holde moralen oppe, siger den franske finansminister.

- Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man bryder reglerne, siger han.

Politiet i Paris sagde lørdag, at det på få døgn havde fundet frem til 24 restauranter, som holdt illegalt åbent torsdag og fredag.

Avisen Le Parisien skriver mandag, at en restaurant, som blev lukket fredag, havde serveret for dommere fra en nærliggende domstol på Ile de la Cite i det centrale Paris - over for Paris-politiets hovedkontor.

Restauranter og andre virksomheder, som er blevet tvunget til at lukke under krisen, kan modtage støtte på 10.000 euro - knap 75.000 kroner. Men mange restauratører siger, at det er alt for lidt til, at de kan dække deres faste udgifter.

I sidste uge blev en restauratør i Nice tilbageholdt af politiet, efter at han havde serveret frokost for 100 mennesker.