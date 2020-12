Se billedserie På de franske kuttere frygter de et regulært kollaps i EU's fiskeindustri, hvis der lukkes for adgang til britisk farvand. Foto: Pascal Rossignol/Reuters

Franske fiskere truer med færgeblokade

Udsigten til kollaps i EU's fiskeri ved et hårdt brexit får lokal fiskerformand til at true med at blokere for de færger, der bringer varer til og fra briterne.

Verden - 15. december 2020 kl. 15:45 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det er en lille industri, men den vækker store følelser. Fiskeriet er en af de sidste knuder i brexitforhandlingerne mellem EU og Storbritannien. Og det sætter sindene i kog på begge sider af bordet. I weekenden kom det for eksempel frem, at briterne har fire bevæbnede skibe fra flåden klar til at holde europæiske fiskere langt væk fra den britiske kyst efter nytår.

