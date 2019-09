Franske eksperter skal undersøge angreb i Saudi-Arabien

Macron har forsikret den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, om, at Frankrig er stærkt indstillet på at bidrage til at skabe stabilitet i Mellemøsten.

Frankrig sender et hold af eksperter til Saudi-Arabien. De skal bidrage til efterforskningen af et droneangreb på landets olieinstallationer.

- I et svar på en anmodning fra Saudi-Arabien har præsident Macron bekræftet over for kronprinsen, at Frankrig sender eksperter til Saudi-Arabien for at bidrage til afdækningen af droneangrebenes oprindelse og omfang, skriver Élysée-palæet i en pressemeddelelse.

Droneangrebene kan skade det franske diplomatis bestræbelser på at afværge en væbnet konflikt mellem USA og Iran. Det siger diplomatiske kilder i Paris.

Frankrig og Saudi-Arabien var sidste år enige om at stoppe, hvad Frankrigs præsident kaldte Irans "ekspansionisme" i Mellemøsten. Det blev erklæret under Mohammed bin Salmans statsbesøg i Frankrig.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien og det shiamuslimske Iran er ærkerivaler og udkæmper blandt andet en form for stedfortræderkrig i Yemen.

Mohammad bin Salman er nummer to i sit land efter sin aldrende far, kong Salman.

Saudi-Arabien siger, at det på et pressemøde onsdag vil fremlægge beviser for, at Iran var involveret i de to droneangreb lørdag.

Den amerikanske regering er overbevist om, at angrebene blev indledt fra den sydvestlige del af Iran. Det siger en unavngiven regeringskilde.