Franske ejere hjælper Kina med krise på atomkraftværk

Den franske atomreaktorvirksomhed Framatome arbejder mandag på at løse nogle driftsproblemer på atomkraftværket Taishan i Kinas Guangdongprovins. Her er der rapporter om forhøjet indhold af ædelgasser i atomkraftanlæggets kølesystem.

Ædelgasser er blandt andet argon, helium og neon, som har lav kemisk reaktivitet.

Ifølge rapporterne skal de kinesiske myndigheder have forhøjet værdierne for den højeste tilladte grænseværdi i området.

Men en amerikansk embedsmand siger til tv-stationen CCN, at "Biden-administrationen mener, at anlægget endnu ikke er på et kriseniveau".

Tidligere rapporterede CNN, at USA's regering var ved at undersøge oplysninger om et læk på kernekraftværket Taishan.

Også Framatome skal ifølge CNN havde advaret om "en overhængende strålingsrisiko".

Firmaet skal have anmodet om et ekstraordinært møde med atomkraftværkets bestyrelse.

Taishan-atomkraftværket kom i drift i 2018 og var verdens første i en ny generation af EPR-atomkraftværker - dvs. værker med tredje generations trykvandsreaktorer. De er designet og udviklet af Framatome og Electricité de Franc.

Atomkraftværker leverede mindre end fem procent af Kinas årlige elektricitetsbrug i 2019, viser tal fra Den Nationale Energiadministration. Men denne andel ventes at stige, når Beijing gennemfører reformer for at blive CO2-neutral i 2060.

Kina har investeret milliarder af dollar i atomkraftværker.

Landet har i dag 47 atomkraftværker med en samlet kapacitet på 48,75 millioner kilowatt. Det er verdens største efter USA og Frankrig.

I sidste måned forstærkede Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans kinesiske modpart, præsident Xi Jinping, et samarbejde om atomkraftværker mellem de to store lande.