Fransk vovehals krydsede Seinen på line i 70 meters højde

På turen stoppede han op et par gange og sad eller lagde sig ned og holdt korte pauser.

- Det var ikke let at gå over 600 meter og holde koncentrationen med alt det, der er omkring én og presset... Men det var alt andet lige smukt, sagde Paulin efter sin præstation.

Han sagde, at det havde været svært for ham at få de nødvendige tilladelser til bedriften.

Paulin, som har flere verdensrekorder, gennemførte sin bedrift i Paris lørdag på den årlige kulturarvsdag, hvor mange bygninger og monumenter, der normalt er lukket, åbnes for offentligheden.

Det var den længste line-gang i et urbant miljø nogensinde, siger administrationen i Eiffeltårnet.

I 1989, da 100-årsdagen for opførelsen af Eiffeltårnet blev markeret, gik en anden akrobat hen over Seinen fra Eiffeltårnet.

I 2019 gennemførte Paulin en 510 meter lang balancegang i 150 meters højde mellem to skyskrabere i Paris.